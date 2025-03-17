Глава Минобороны Украины назвал провал ВСУ в Курской области плановым решением

Министр обороны Украины Рустем Умеров назвал поражение Вооруженных сил республики на оккупированных территориях Курской области «плановой передислокацией». Об этом он сказал в эфире американского телеканала Fox News.

По его словам, соответствующее решение было принято в целях сохранения определенной готовности сил и войск.

Комментируя сообщения об окружении украинских подразделений в курском приграничье, Умеров заявил, что эти сведения не соответствуют действительности и являются «пропагандой». Министр утверждает, что ВСУ продолжают вести «активные оборонительные действия» в Курской области и пытаются сдержать продвижение российских войск в Сумской области.

13 марта командование группировкой войск «Север» доложило президенту РФ Владимиру Путину, что достигло завершающей стадии операции по освобождению Курской области от военных ВСУ, вторгшихся туда в августе 2024 года.

В сжатые сроки российские войска освободили более 1100 километров территории, в том числе села Малая Локня, Черкасское Поречное, Старая Сорочина, Мартыновка, Михайловка. 13 марта стало известно об освобождении райцентра — Суджи.

Ранее в Минобороны рассказали, что ни один военный не отказался от операции в Курской области.