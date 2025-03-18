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Солдаты ВСУ пытаются покинуть Курскую область, переодевшись в гражданскую одежду

RT: украинские военные под видом гражданских пытаются покинуть Курскую область
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Viacheslav Ratynskyi/Reuters

Часть оставшихся в Курской области украинских военных пытается покинуть регион под видом мирных жителей. Об этом RT рассказал российский боец с позывным «Спиридон».

По его словам, оказавшиеся в окружении украинские солдаты бросили все вооружение и стремятся оставить позиции. Они переодеваются в гражданскую одежду и выдают себя за мирное население. Из-за этого российские военнослужащие вынуждены проверять у гражданских документы.

18 марта российские военные начали вывозить трофейную и брошенную технику Вооруженных сил Украины (ВСУ) из Курской области.

13 марта командование группировкой войск «Север» доложило президенту РФ Владимиру Путину, что достигло завершающей стадии операции по освобождению Курской области от военных ВСУ, вторгшихся туда в августе 2024 года.

В сжатые сроки российские войска освободили более 1100 километров территории, в том числе села Малая Локня, Черкасское Поречное, Старая Сорочина, Мартыновка, Михайловка. 13 марта стало известно об освобождении райцентра — Суджи.

Ранее украинские военные назвали катастрофой отступление из Курской области.

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