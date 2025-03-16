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Названо число натовских офицеров, попавших в окружение в Курской области

Лебедев: около 30 офицеров из стран НАТО находятся в окружении в Курской области
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Oleg Petrasiuk/Ukrainian Armed Forces/Reuters

Около 30 офицеров из стран НАТО, корректировавших удары вглубь России, находятся в окружении в Курской области. Об этом сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев.

«По информации подполья, в окружении в Курской области находится около 30 кадровых офицеров НАТО, которые занимались командованием войсками на месте, а также поступающими данными разведки спутников НАТО и корректировкой ударов вглубь территории РФ», — сказал собеседник агентства.

Накануне президент России Владимир Путин заявил, что с пониманием отнесся к просьбе своего американского коллеги Дональда Трампа пощадить заблокированных в Курской области бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Он пообещал гарантировать им жизнь и достойное обращение, но только в одном случае — если Киев прикажет своим солдатам сдаться и сложить оружие.

При этом украинский лидер Владимир Зеленский отказался признавать окружение войск ВСУ в Курской области. По его словам, операция «продолжается так, как нужно».

13 марта командование группировкой войск «Север» доложило Путину, что достигло завершающей стадии операции по освобождению Курской области от военных ВСУ, вторгшихся в регион в августе 2024 года. Как сообщало Минобороны РФ, за прошедшую неделю российские войска освободили 28 населенных пунктов Курской области. Среди них Суджа, Малая Локня, Черкасское Поречное, Николаевка, Старая Сорочина и другие.

Ранее в Госдуме отреагировали на отказ Зеленского признавать окружение ВСУ в Курской области.

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