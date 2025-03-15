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В Госдуме отреагировали на отказ Зеленского признавать окружение ВСУ в Курской области

Слуцкий: Зеленскому плевать на готовность России пощадить ВСУ в Курской области
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Efrem Lukatsky/AP

Президенту Украины Владимиру Зеленскому «плевать» на готовность России проявить гуманизм и добрую волю и пощадить украинские войска, попавшие в окружение в Курской области. Об этом заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий в своем Telegram-канале.

По его словам, Зеленский отказывается признавать окружение ВСУ в курском приграничье, несмотря на просьбу американского лидера Дональда Трампа к президенту России Владимиру Путину пощадить украинских военных. Слуцкий отметил, что сам факт обращения главы Белого дома к российскому коллеге по поводу спасения ВСУ свидетельствует о том, что в США уже признали победу России. Однако в Киеве не хотят признавать неизбежность поражения украинской армии, как и в Евросоюзе, который требует от России перемирия на условиях Зеленского.

Слуцкий подчеркнул, что для попавших в окружение украинских военных есть два варианта развития событий. Либо они сложат оружие и сдадутся в плен, гарантировав себе жизнь и достойное обращение, либо продолжат сопротивляться, и тогда к ним будут применены меры как к террористам, ответственным за совершение преступлений против мирных жителей РФ.

За время операции в Курской области ВСУ, по данным МО РФ, потеряли более 67 тыс. военных. Только за последние сутки потери составили более 220 человек, а под контроль российских войск вернулись населенные пункты Заолешенка и Рубанщина. В Кремле тем временем заявили, что предложение сложить оружие в обмен на сохранение жизней для украинской группировки пока действует, но вскоре срок истечет. Киев на него пока не реагирует — Владимир Зеленский утверждает, что операция «продолжается так, как нужно». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Зеленский заявил, что вторжение ВСУ в Курской области продолжается «как нужно».

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