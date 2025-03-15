Зеленский отказался признавать окружение войск ВСУ в Курской области

Президент Украины Владимир Зеленский утверждает, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) в Курской области не попали в окружение российских войск. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Наши войска продолжают удерживать соответствующие группировки... на Курщине. Окружения наших войск нет», — написал Зеленский.

Накануне президент России Владимир Путин заявил, что с пониманием отнесся к просьбе своего американского коллеги Дональда Трампа пощадить заблокированных в Курской области военнослужащих ВСУ. Он пообещал гарантировать им жизнь и достойное обращение, но только в одном случае — если Киев прикажет своим солдатам сдаться и сложить оружие.

В субботу, 15 марта, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что предложение президента России украинской армии сложить оружие в Курской области пока действует, однако время истекает.

Ранее эксперт рассказал, сколько военной техники ВСУ могли оставить в Курской области.