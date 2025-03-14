Если Киев прикажет сдаться: Путин пообещал пощадить ВСУ в Курской области

Путин: РФ с пониманием относится к призыву Трампа «пощадить» ВСУ под Курском

Президент РФ Владимир Путин заявил, что с понимаем отнесся к просьбе Дональда Трампа пощадить заблокированных в Курской области военнослужащих ВСУ. Он пообещал гарантировать им жизнь и достойное обращение, но только в одном случае — если Киев прикажет солдатам сдаться и сложить оружие. Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал это решение гуманным, отметив, что у властей Украины еще есть шанс спасти своих людей. В то же время президент Украины Владимир Зеленский намекнул, что курская операция ВСУ подходит к концу.

Президент России Владимир Путин сообщил, что ознакомился с призывом американского лидера Дональда Трампа пощадить заблокированных в Курской области военнослужащих ВСУ. Об этом Путин заявил на совещании с постоянными членами Совета безопасности России.

«С пониманием относимся к призыву президента Трампа руководствоваться в отношении этих военнослужащих соображениями гуманитарного характера», — отметил глава РФ.

Путин подчеркнул, что для эффективной реализации этого призыва руководство Украины должно отдать приказ своим воинским подразделениям сложить оружие и сдаться в плен.

В этом случае украинским военнослужащим будет гарантирована жизнь и достойное обращение в соответствии с нормами международного права и законами РФ, добавил он. При этом президент России обратил внимание на то, что солдаты ВСУ, которые сейчас заблокированы в Курской области, совершали многочисленные преступления против гражданского населения.

«Эти деяния, как я уже говорил, квалифицируются Генеральной прокуратурой РФ как терроризм», — уточнил Путин.

Помимо этого, одним из основных вопросов, которые обсуждались на совещании Совбеза, также стало восстановление российско-американских отношений. Президент РФ отметил, что «в целом ситуация как бы начинает двигаться», однако сам процесс он назвал непростым.

«Мы знаем, что новая администрация во главе с президентом Трампом делает все для того, чтобы восстановить хоть что-то из того, что было практически сведено к нулю, уничтожено прежней американской администрацией», — подчеркнул Путин.

«Сигнал услышан»

После совещания помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что Владимир Путин положительно отреагировал на просьбу Трампа по поводу судьбы тысяч украинских военнослужащих.

«Сигнал президента США услышан, и наш президент гарантировал украинским военнослужащим жизнь и достойное обращение, если, конечно, Киев пойдет на то, чтобы отдать приказ своим военнослужащим сложить оружие и сдаться в плен», — уточнил Ушаков.

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Он также отметил, что Путин внимательно относится ко всем вопросам, которые поднимаются в ходе воссозданного диалога с нынешней американской администрацией.

«И еще раз подчеркну, что такой диалог налажен и регулярно осуществляется по целому ряду каналов», — заявил помощник президента.

«Ближайшие часы покажут»

В свою очередь заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев назвал решение Путина ответить согласием на просьбу Трампа очень гуманным подходом.

«Но его оборотная сторона для украинских нацистов означает, что при отказе сложить оружие все они будут последовательно и безжалостно уничтожены», — написал Медведев в своем Telegram-канале.

Он также добавил, что у украинских властей еще есть шанс спасти своих людей. По словам зампреда Совбеза, «ближайшие часы покажут, что они выбрали».

Задача выполнена

Президент Украины Владимир Зеленский при этом уже дал понять, что курская операция ВСУ подходит к концу, сообщила «Страна.ua». По данным издания, об этом Зеленский заявил на встрече с журналистами.

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«Ситуация сейчас очень сложная. Я могу только поблагодарить наших воинов за эту операцию. Они свою задачу выполнили. Первым спало давление на Харьковском направлении, потом они [ВС РФ] начали забирать свои войска с Восточного направления», — сказал украинский президент.

Также, как отметил Зеленский, ситуация стабилизировалась и в районе Покровска, в связи с чем российской армии «будет непросто» снова атаковать на этом направлении.