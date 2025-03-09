В Италии заявили об отступлении украинских подразделений из Курской области

Подразделения Вооруженных сил Украины покидают территорию Курской области под натиском российской армии. Об этом пишет итальянская газета Corriere della Sera.

«Украинцы отступают и уже потеряли около двух третей из 1200 квадратных километров российской территории, которую они заняли с 6 августа», — говорится в публикации.

Издание подчеркнуло, что российской армии удается перекрывать пути в тыл ВСУ в районе Сум.

Накануне Telegram-канал SHOT сообщил, что российские бойцы начали штурм Суджи в Курской области. В операции принимают участие члены специального отряда быстрого реагирования «Ахмат», батальона «Восток» и отряда «Ветераны», а также бойцы нескольких бригад ВС РФ.

Также стало известно, что российские военнослужащие смогли зайти в тыл подразделений ВСУ, находящихся в городе Суджа, благодаря использованию трубы газопровода.

Позже командир спецназа «Ахмат» генерал-лейтенант Апти Алаудинов рассказал, что российские войска пошли в масштабное наступление на всех направлениях в Курской области. По его словам, бойцы ВСУ бросают свои позиции, покидают насиженные участки.

С 6 августа 2024 года российские вооруженные силы ведут бои с украинскими подразделениями в Курской области. С 10 августа в регионе действует режим контртеррористической операции.

Президент России Владимир Путин заявлял, что вторжение ВСУ в Курскую область является попыткой остановить продвижение российских подразделений в зоне СВО. Глава государства пообещал достойный ответ Украине за ее атаки на приграничье.

Ранее командир «Вагнера» предсказал «интересные события» в Курской области.