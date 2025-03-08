Стали известны участники штурма Суджи

«Два майора»: в штурме Суджи участвует спецназ «Ахмат» и добровольцы

В штурме оккупированной Вооруженными силами Украины Суджи участвует спецназ «Ахмат», добровольцы из отряда «Ветераны» и батальона «Восток», а также несколько бригад ВС РФ. Об этом рассказали в Telegram-канале «Два майора».

Сопровождение наступлению оказывают беспилотники группы Моисея. Регулярные войска представлены силами 30-го мотострелкового полка и подразделениями 11-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады. Из «Ахмата» в штурме участвует группа «Аида».

Город Суджа находится под оккупацией украинских войск уже семь месяцев.

До этого сообщалось, что с утра 8 марта российские военные смогли пробиться к окраинам города с нескольких направлений и начали уличные бои.

Предварительно, бои идут в городской черте. Штурмовикам из нескольких подразделений помогают операторы беспилотников.

Военкор Евгений Поддубный предположил, что операция по освобождению Курской области «переходит в финальную стадию», но в Минобороны пока официальной информации не было.

Ранее сообщалось, что ВС РФ взяли в оперативное окружение Суджу в Курской области.