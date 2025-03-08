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Стало известно, как российские военные зашли в тыл ВСУ в Судже

«Военный осведомитель»: ВС РФ зашли в тыл ВСУ в Судже по трубе газопровода
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Евгений Биятов/РИА Новости

Российские военнослужащие смогли зайти в тыл подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ), находящихся в городе Суджа в Курской области, благодаря использованию подземной трубы. Об этом сообщил Telegram-канал «Военный осведомитель» со ссылкой на издание «Украинская правда».

Как рассказал журналист Юрий Бутусов, командование Вооруженных сил РФ перебросило в населенный пункт штурмовую роту численностью около 100 солдат. Для этого российские бойцы использовали трубу газопровода.

«Речь идет о подземном участке труб газопровода «Уренгой — Помары — Ужгород», идущего через Суджу. Газ по нему прокачивался до 1 января 2025 года», — говорится в материале.

Из текста следует, что на некоторых участках диаметр труб составляет 1,5 метра.

По словам авторов публикации, в результате военным ВС РФ удалось скрытно вклиниться в оборонительные порядки украинских формирований в районе города.

8 марта Telegram-канал SHOT сообщил, что российские бойцы начали штурм Суджи в Курской области. В операции принимают участие члены специального отряда быстрого реагирования «Ахмат», батальона «Восток» и отряда «Ветераны», а также бойцы нескольких бригад ВС РФ.

Ранее американские журналисты узнали, когда ВСУ могут покинуть Курскую область.

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