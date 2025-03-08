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СМИ сообщили о начале штурма Суджи российскими военными

SHOT: ВС РФ начали штурм Суджи в Курской области
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Алексей Майшев/РИА Новости

Вооруженные силы России начали штурм Суджи в Курской области. Об этом пишет Life со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По информации канала, с утра 8 марта российские военные смогли пробиться к окраинам города с нескольких направлений и начали уличные бои.

Предварительно, бои идут в городской черте. Штурмовикам из нескольких подразделений помогают операторы беспилотников.

Этим же утром военкор Евгений Поддубный писал, что российские военные начали наступление на Суджу. Журналист предположил, что операция по освобождению Курской области «переходит в финальную стадию», но в Минобороны пока официальной информации не было.

Накануне Telegram-канал «Позывной OSETIN» сообщал, что в Курской области начались боевые действия за населенный пункт Малая Локня. Эта информация появилась на фоне сообщений об оперативном окружении украинского гарнизона в Судже. Утверждается, что единственная транспортная связь с Украиной находится под огневым контролем российских войск.

Ранее ВС РФ освободили хутор Никольский в Курской области.

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