В сети опубликовали кадры с российскими военными в подземной трубе у Суджи

Военкоры показали фотографии с российскими военными в подземной трубе у Суджи

В сети опубликовали предполагаемые фотографии с российскими военнослужащими в подземной трубе, по которой они зашли в тыл подразделениям Вооруженных сил Украины у Суджи в Курской области. Три снимка разместили в Telegram-канале «Военкоры Русской весны».

«Ранее такая же операция была проведена через трубу на окраине Авдеевки», — говорится в сообщении.

Накануне Telegram-канал «Военный осведомитель» рассказал, что российские военнослужащие смогли зайти в тыл подразделений ВСУ, находящихся в городе Суджа, благодаря использованию подземной трубы. В результате военным ВС РФ удалось скрытно вклиниться в оборонительные порядки украинских формирований в районе города.

Telegram-канал SHOT сообщил, что российские бойцы начали штурм Суджи. В операции принимают участие члены специального отряда быстрого реагирования «Ахмат», батальона «Восток» и отряда «Ветераны», а также бойцы нескольких бригад ВС РФ.

Позже командир спецназа «Ахмат» генерал-лейтенант Апти Алаудинов рассказал, что российские войска пошли в масштабное наступление на всех направлениях в Курской области. По его словам, бойцы ВСУ бросают свои позиции, покидают насиженные участки.

С 6 августа 2024 года российские вооруженные силы ведут бои с украинскими подразделениями в Курской области. С 10 августа в регионе действует режим контртеррористической операции.

Президент России Владимир Путин заявлял, что вторжение ВСУ в Курскую область является попыткой остановить продвижение российских подразделений в зоне СВО. Глава государства пообещал достойный ответ Украине за ее атаки на приграничье.

Ранее Зеленский умолчал о наступлении российской армии в Курской области.