США остановили работу установок HIMARS на вооружении ВСУ

Соединенные Штаты прервали ключевой канал для работы реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS на Украине. Об этом сообщает издание The Economist со ссылкой на своего корреспондента на Украине Оливера Кэролла.

«Америка отключила ключевую линию связи для оповещения в 14.00 по Киеву (15.00 мск). До этого: данные о нацеливании HIMARS. Украина также не получает информацию в реальном времени для дальних ударов», — сообщил Кэрролл в социальной сети X.

Также телеканал CNN со ссылкой на источники в украинском правительстве сообщил, что запас ракет к зенитно-ракетным комплексам (ЗРК) Patriot американского производства может закончиться у Вооруженных сил Украины (ВСУ) через несколько недель.

Кроме того, Владимир Путин рассказал, чем отличается российская армия от украинской. По словам российского лидера, Вооруженные силы РФ ведут боевые действия самостоятельно, создают необходимые вооружения и разрабатывают ПО. Это и отличает армию РФ от ВСУ.

4 марта агентство Reuters со ссылкой на американскую администрацию сообщило, что США решили приостановить всю военную помощь Украине. Вашингтон пошел на такой шаг после словесной перепалки президента страны Дональда Трампа с украинским лидером Владимиром Зеленским, которая произошла во время их очной встречи в конце февраля.

Комментируя ситуацию, в Белом доме заявили о необходимости пересмотреть меры поддержки, чтобы они способствовали мирному урегулированию конфликта. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в США назвали условие для возобновления военной помощи Украине.