В США заявили, что у ВСУ практически закончились ракеты к ЗРК Patriot

CNN: запас ракет к ЗРК Patriot может закончиться у ВСУ через несколько недель

Запас ракет к зенитно-ракетным комплексам (ЗРК) Patriot американского производства может закончиться у Вооруженных сил Украины (ВСУ) через несколько недель. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники в украинском правительстве.

Неназванный украинский чиновник сообщил телеканалу, что у Киева на данный момент нет альтернатив для того уровня защиты воздушного пространства, который предоставляют системы Patriot. Телеканал при этом уточнил, что на данный момент остается неизвестным, сколько ракет к этим зенитно-ракетным системам на самом деле осталось у Киева — однако предположительно этот запас может прикрывать небо над Украиной на протяжении всего нескольких недель.

Как добавил источник, всего в распоряжении Киева осталось шесть комплексов Patriot.

Телеканал Sky News сообщил, что США развернули в воздухе самолеты с оружием после приказа президента Соединенных Штатов Дональда Трампа остановить поставки вооружений Украине.

4 марта агентство Reuters со ссылкой на американскую администрацию сообщило, что США решили приостановить всю военную помощь Украине. Вашингтон пошел на такой шаг после словесной перепалки президента страны Дональда Трампа с украинским лидером Владимиром Зеленским, которая произошла во время их очной встречи в конце февраля.

Комментируя ситуацию, в Белом доме заявили о необходимости пересмотреть меры поддержки, чтобы они способствовали мирному урегулированию конфликта. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в США назвали условие для возобновления военной помощи Украине.