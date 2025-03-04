В Кремле напомнили, что Зеленский запретил себе вести переговоры о перемирии

Песков: Зеленский запретил самому себе договариваться о перемирии на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский сам запретил себе вести переговоры о перемирии на Украине, что ставит под сомнение возможность диалога по урегулированию. Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в интервью изданию Life.

«Зеленский сам себе наложил запрет на переговоры о перемирии. Как можно вести с ним переговоры, если это запрещено его президентским указом?» — отметил Песков, отвечая на вопрос о том, готов ли Владимир Путин к мирным переговорам с Зеленским после его конфликта с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме.

Песков сегодня также предположил, что заморозка военной помощи Украине от США может склонить Киев в сторону мирного урегулирования конфликта. По мнению пресс-секретаря Путина, Украина потеряет большую часть боеприпасов, техники и разведывательных данных, если поставки со стороны Вашингтона будут приостановлены.

До этого Владимир Путин рассказал, чем отличается российская армия от украинской. По словам российского лидера, Вооруженные силы РФ ведут боевые действия самостоятельно, создают необходимые вооружения и разрабатывают ПО. Это и отличает армию РФ от ВСУ.

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