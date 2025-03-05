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В Белом доме назвали условие возобновления военной помощи Украине

Майк Уолтц: США могут возобновить поддержку Украины при успехе в переговорах
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Mike Segar/File Photo/Reuters

Соединенные Штаты не исключают, что возобновят военные поставки Украине в будущем, однако это зависит от итога переговоров между Вашингтоном и Киевом. Об этом в интервью Fox News заявил советник США по национальной безопасности Майк Уолтц.

«Я думаю, что, если мы сможем добиться успеха в этих переговорах и продвинуться к этим переговорам и фактически представить некоторые меры по укреплению доверия, президент внимательно рассмотрит прекращение этой паузы», — объяснил представитель Белого дома.

3 марта агентство Reuters сообщило, что американские власти решили приостановить всю военную помощь Украине. Эту информацию подтвердили в Белом доме, объяснив свое решение необходимостью пересмотреть меры поддержки, чтобы они способствовали мирному урегулированию конфликта.

4 марта пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал заморозку военной помощи США Украине. Представитель Кремля полагает, что это решение Соединенных Штатов может склонить киевские власти в сторону мирного урегулирования конфликта с Россией.

Ранее Медведев оценил приостановку военной помощи США Украине.

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