Трамп сделал заявление о создании национальной системы ПРО «Золотой купол»

США собираются разработать и развернуть новую систему противоракетной обороны (ПРО) Golden Dome («Золотой купол»). Об этом заявил американский президент Дональд Трамп во время своего выступления перед палатой представителей и сенатом конгресса, трансляция идет на сайте палаты представителей.

По словам хозяина Белого дома, как главнокомандующий вооруженными силами страны, он «сосредоточен на создании самой мощной армии будущего».

«В качестве первого шага я прошу конгресс профинансировать создание самого современного противоракетного щита Golden Dome для защиты нашей родины, полностью сделанного в США», — сказал он.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию выступления американского лидера.

В феврале стало известно, что Космические силы США создают команду, которая будет заниматься вопросом создания национальной системы ПРО «Золотой купол».

В январе Трамп подписал указ о разработке национальной системы ПРО «Железный купол». Позже инициатива была официально переименована в «Золотой купол». Из соответствующего документа следует, что она будет включать в себя развертывание средств перехвата в космическом пространстве. Указ требует, чтобы Пентагон предоставил «планы разработки и развертывания многочисленных перехватчиков космического базирования, способных осуществлять перехват на начальном этапе [полета цели]; <...> ускорения развертывания в космосе систем отслеживания запусков баллистических ракет и гиперзвукового оружия», а также «разработки и развертывания средств, позволяющих отражать ракетные атаки до их запуска и на этапе взлета» до завершения подготовки бюджета на 2026 финансовый год.

До этого президент России Владимир Путин заявил, что РФ подходит к постановке на вооружение новейших оборонных разработок.

Ранее армия США закрыла свои двери для трансгендеров.