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Американская армия закрыла свои двери для трансгендеров

Армия США прекратила операции по смене пола и прием трансгендеров на службу
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Ahn Young-joon/AP

Армия Соединенных Штатов (сухопутный компонент Вооруженных сил США) прекратила операции по смене пола и прием трансгендеров на службу. Об этом сообщается на странице армии США в социальной сети X.

«Армия США больше не будет принимать трансгендеров на военную службу, а также прекратит проведение или содействие процедурам, связанным со сменой пола для военнослужащих», — указано в сообщении.

Уточняется, что решение о запрете на прием трансгендеров на службу вступает в силу незамедлительно.

Также Пентагон в своей школьной системе, обслуживающей семьи американских военнослужащих, начал ограничивать доступ к книгам, связанным с инклюзивностью.

22 января сообщалось, что Трамп подписал указ о закрытии всех программ по разнообразию и инклюзивности в правительстве. В документе говорится, что администрация бывшего президента Джо Байдена «навязала незаконные и безнравственные программы дискриминации» под названием «разнообразие, равенство и инклюзивность» (DEI) в областях от безопасности полетов до армии.

Ранее большинство американцев поддержали запрет Трампа на службу трансгендеров в армии.

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