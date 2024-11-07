Путин рассказал об испытании новейших вооружений

Россия завершает испытания новейших разработок оружия. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии «Валдая», передает ТАСС.

«Сейчас подходим к тому, чтобы ставить на вооружение наши новейшие разработки», — отметил российский лидер.

Глава государства напомнил, что упоминал о них еще лет пять назад. По его словам, сегодня уже можно говорить о постепенном завершении испытаний.

Он признался, что буквально на днях говорил с руководителем одного из крупнейших концернов, который занимается разработками в области обороны (но не назвал, с кем именно). Путин обратил внимание, что заслушал доклад о новых идеях в этой сфере, но пока об этом «преждевременно говорить».

Российский президент 7 ноября выступает на пленарном заседании клуба «Валдай».Тема встречи — «Прочный мир — на какой основе? Всеобщая безопасность и равные возможности для развития в XXI веке». «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

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