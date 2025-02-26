США создадут систему ПРО «Золотой купол»

Космические силы США создают команду, которая будет заниматься вопросом создания национальной системы противоракетной обороны (ПРО) «Золотой купол». Об этом пишет издание Defense One.

«Космические силы сформировали команду экспертов, чтобы оценить, какие из их текущих программ могут помочь в реализации инициативы президента Соединенных Штатов «Железный купол для Америки», а какие еще нуждаются в разработке», — сказано в публикации.

По информации Defense One, эта группа завершит работу в течение нескольких недель.

Представитель Пентагона сообщил изданию, что инициатива была официально переименована в «Золотой купол».

В январе 2025 года президент США подписал указ о разработке системы национальной системы ПРО «Железный купол». Из документа следует, что она будет включать в себя развертывание средств перехвата в космическом пространстве. Указ требует, чтобы Пентагон предоставил «планы разработки и развертывания многочисленных перехватчиков космического базирования, способных осуществлять перехват на начальном этапе [полета цели]; <...> ускорения развертывания в космосе систем отслеживания запусков баллистических ракет и гиперзвукового оружия», а также «разработки и развертывания средств, позволяющих отражать ракетные атаки до их запуска и на этапе взлета» до завершения подготовки бюджета на 2026 финансовый год.

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