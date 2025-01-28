Трамп подписал указ о создании американского «Железного купола». Нужен ли он США?

Трамп подписал указ о разработке системы национальной системы ПРО «Железный купол». Документ предписывает министру обороны Питу Хегсету через 60 дней представить Трампу архитектуру и план создания «щита противоракетной обороны следующего поколения». Создать его республиканец обещал еще во время своей предвыборной кампании. Впрочем, военные относятся к этой идее скептически. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Президент США Дональд Трамп подписал указ о разработке национальной системы противоракетной обороны (ПРО) «Железный купол», сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Белого дома.

«В течение 60 дней с момента публикации настоящего указа министр обороны должен представить президенту архитектуру <...> и план создания щита противоракетной обороны следующего поколения»,

— говорится в указе.

В документе также отмечено, что «угроза атаки с использованием баллистических, гиперзвуковых и крылатых ракет, а также других современных средств воздушного нападения остается самой катастрофической угрозой», с которой столкнулись США. При этом, как пишет CNN, ни один из этих видов оружия не применялся против США в современной военной истории.

Из указа следует, что система «Железный купол Америки» будет включать в себя развертывание средств перехвата в космическом пространстве. Документ требует, чтобы Пентагон предоставил «планы разработки и развертывания многочисленных перехватчиков космического базирования, способных осуществлять перехват на начальном этапе [полета цели]; <...> ускорения развертывания в космосе систем отслеживания запусков баллистических ракет и гиперзвукового оружия», а также «разработки и развертывания средств, позволяющих отражать ракетные атаки до их запуска и на этапе взлета» до завершения подготовки бюджета на 2026 финансовый год.

Ранее Трамп заявил, что американский «Железный купол» будет полностью производиться в США.

Что такое «Железный купол» и нужен ли он США?

«Железный купол» — этот израильская система ПРО, предназначенная для защиты от неуправляемых тактических ракет с дальностью полета от 4 до 70 км. Одна батарея позволяет прикрыть от них район площадью до 150 кв. км.

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Дональд Трамп впервые заговорил о создании подобной системы для США еще во время своей предвыборной кампании. Как сообщал телеканал ABS News, нынешний президент США высказывал эту идею на предвыборных митингах. Республиканец отмечал, что Вашингтон может разработать «Железный купол» и для себя, учитывая, что США потратили около $3 млрд на помощь Израилю в производстве и обслуживании системы.

«В мой следующий срок мы построим над нашей страной огромный «Железный купол», купол, подобного которому мы никогда раньше не видели, современный противоракетный щит, который будет полностью построен в Америке», — пообещал Трамп на митинге в Висконсине.

Как подчеркнул канал, подобные высказывания сторонники тогда еще кандидата в президенты США встречали бурными аплодисментами.

В августе 2024 года в интервью Илону Маску Дональд Трамп заявил:

«Почему у нас не должно быть «Железного купола»? У Израиля он есть».

При этом эксперты, как писал ABS News, отмечали, что копирование израильской системы ПРО не имеет для США особого смысла. С союзниками с севера и юга и океанами по обе стороны Америка не сталкивается с такой же угрозой ракет ближнего радиуса действия, как Израиль. О том, что «Железный купол» не подойдет для США, так как не предназначен для перехвата ракет дальнего радиуса, запускаемых, например, из России или Китая, также сообщает Daily Mail.

«Железный купол» предназначен для перехвата относительно примитивных ракет и минометов, летящих на расстояние менее 44 миль (71 км. — «Газета.Ru»). Он подойдет, если вы хотите защитить Сан-Диего от ракет, запущенных из Тихуаны, расположенной примерно в 35 милях (56 км. — «Газета.Ru») отсюда. Но система не смогла бы защитить [резиденцию Дональда Трампа] Мар-а-Лаго даже от ракет, выпущенных с Багамских островов, находящихся на расстоянии около 80 миль (129 км. — «Газета.Ru»)», — уточняет портал Defense One.

ABC News еще в июле со ссылкой на представителя Пентагона сообщал, что Северное командование ВС США, отвечающее за ПРО, не выразило заинтересованности в создании общенациональной системы противоракетной обороны .

«Военные уже используют несколько систем, которые в совокупности обеспечивают гибкость реагирования на потенциальные угрозы, что расширяет имеющиеся возможности для лидеров страны», — сообщил чиновник.

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Среди таких систем — Ground-based Midcourse Defense, которая предназначена для перехвата межконтинентальных баллистических ракет из таких стран, как, например, Северная Корея. При этом, как уточнил канал, при массированной атаке эта система имела бы ограниченную полезность. В то же время ее расширение, подчеркнул ABC News, «для покрытия каждого дюйма США» обойдется в миллиарды долларов.

Экс-глава Северного командования вооруженных сил США и Командования воздушно-космической обороны Северной Америки генерал Глен Ванхерк также отметил, что защитить все Соединенные Штаты системой ПРО, похожей на «Железный купол» Израиля, «нереально, невыгодно и недостижимо».