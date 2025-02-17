Расчет противовоздушной обороны Вооруженных сил России сбил украинский самолет-истребитель Су-27. Об этом сообщает Telegram-канал «Военный обозреватель».

Отмечается, что самолет сбит в районе Константинополя в Донецкой народной республике. Других подробностей не приводится.

3 февраля стало известно, что истребительная авиация ВКС России сбила самолет Су-27 Воздушных сил Украины. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов заявил, что сбитый российскими войсками украинский истребитель Су-27 «поверг в уныние» летчиков Вооруженных сил Украины.

7 февраля министерство обороны РФ сообщило, что Воздушно-космические силы России сбили Су-27 Воздушных сил Украины в воздушном бою в зоне проведения специальной военной операции.

На прошлой неделе газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщала, что украинские силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили собственный истребитель F-16 летом 2024 года из-за ошибки.

Ранее на Украине заявили, что F-16 трудно соревноваться с российскими самолетами.