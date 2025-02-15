В США заявили, что ПВО Украины сбили собственный истребитель F-16

Украинские силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили собственный истребитель F-16 летом 2024 года из-за ошибки. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Утверждается, что истребитель, который пилотировал Алексей Месь, был сбит ракетой, выпущенной зенитно-ракетным комплексом Patriot. Как отмечает издание, причиной дружественного огня стало отсутствие на борту тактической сети Link 16, которая помогает пилотам избегать опасности во время обстрелов ракетами союзников.

Тактическая сеть не была установлена в поставленные Украине истребители из-за опасений того, что в том случае, если истребители будут сбиты, то системы попадут в руки российских технических специалистов.

На Мюнхенской конференции по безопасности министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что Дания передала большую часть обещанных истребителей F-16.

Ранее ВС РФ ликвидировали инструктора из Дании, обучавшего ВСУ управлению F-16.