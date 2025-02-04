Сбитый российскими войсками украинский истребитель Су-27 поверг в уныние летчиков Вооруженных сил Украины (ВСУ). Такое мнение в интервью РИА Новости высказал председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

3 февраля в Минобороны РФ сообщили, что истребительная авиация ВКС России сбила самолет Су-27 Воздушных сил Украины.

По словам Рогова, украинские пилоты впали в уныние, потому что ликвидированный летчик Иван Болотов считался «асом» на родине. Он находился на фронте с февраля 2022 года.

Рогов добавил, что на Болотова у командования ВСУ были большие планы, сейчас на Украине не осталось нормальных «асов», поэтому президент Владимир Зеленский все чаще требует открытого привлечения западных военных, прежде всего, из стран Европейского союза, чтобы удержаться у власти.

Ранее были названы танковые потери ВСУ в первую неделю 2025 года.