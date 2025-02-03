Российские военные сбили украинский самолет

Истребительная авиация ВКС России сбила самолет Су-27 Воздушных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщило министерство обороны России в сводке о ходе специальной военной операции в Telegram-канале.

«Сбит самолет Су-27 воздушных сил Украины», — говорится в публикации.

Кроме того, в ведомстве добавили, что средствами ПВО были сбиты четыре управляемые авиационные бомбы Hammer французского производства, семь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства Соединенных Штатов.

Утром 3 февраля экипаж вертолета Ми-28НМ предотвратил ротацию украинского подразделения в приграничном районе Курской области.

1 февраля в Минобороны России сообщили об общих потерях ВСУ за время боевых действий в курском приграничье. По информации ведомства, украинская сторона потеряла более 56,5 тыс. военных, почти 330 танков, 241 боевую машину пехоты, 185 бронетранспортеров и около 1665 боевых бронированных машин.

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