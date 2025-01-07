На Украине заявили, что F-16 трудно соревноваться с российскими самолетами

Юрий Игнат: F-16 не могут соревноваться с высокотехнологичными самолетами РФ

Начальник управления коммуникаций Воздушных сил Украины Юрий Игнат заявил, что западные F-16 не могут «соревноваться в воздушных боях с технологичными самолетами россиян». Сообщение опубликовано на официальной странице Воздушных сил ВСУ в социальных сетях.

«Да, нам хотелось бы получить более мощные модификации «Эфок» с более мощными радарами и дальнобойными ракетами, потому что наедине соревноваться в воздушных боях с технологическими самолетами россиян довольно трудно», — сказал он.

5 января сообщалось, что Воздушно-космические силы (ВКС) России сбили украинский истребитель МиГ-29. 2 января средства противовоздушной обороны России сбили самолет Су-27 Воздушных сил Украины в зоне проведения специальной военной операции. Кроме того, российские бойцы сбили шесть реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, а также 97 беспилотников.

Ранее миллиардер из России напомнил о вознаграждении за сбитый F-16 ВВС Украины.