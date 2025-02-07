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ВКС России сбили в воздушном бою Су-27 Украины

ВКС России в воздушном бою сбили Су-27 Воздушных сил Украины
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Alexander Ermochenko/AP

Воздушно-космические силы (ВКС) России сбили Су-27 Воздушных сил Украины в воздушном бою в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

«Истребительной авиацией ВКС России в воздушном бою сбит Су-27 Воздушных сил Украины», — говорится в сообщении.

3 февраля в Минобороны РФ сообщили, что истребительная авиация ВКС России сбила самолет Су-27 Воздушных сил Украины. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета и сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил, что сбитый российскими войсками украинский истребитель Су-27 «поверг в уныние» летчиков Вооруженных сил Украины.

Также утром 3 февраля экипаж вертолета Ми-28НМ предотвратил ротацию украинского подразделения в приграничном районе Курской области.

Ранее на Украине заявили, что F-16 трудно соревноваться с российскими самолетами.

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