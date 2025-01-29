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В Татарстане предупредили о второй за ночь угрозе атаки беспилотников

МЧС сообщило о второй за ночь угрозе атаки дронов в Татарстане
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Viacheslav Ratynskyi/REUTERS

На территории Татарстана объявили вторую за ночь угрозу атаки беспилотных летательных аппаратов. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на МЧС России.

По информации агентства, объявленную около 1:00 по московскому времени угрозу отменили в 2:41.

На фоне сообщений об опасности атаки дронов в республике в аэропорту Казани вводились ограничения на прием и выпуск самолетов. В результате три летевших в Казань самолета приземлились на запасных аэродромах.

Кроме того, ночью Смоленская область подверглась массированной атаке БПЛА, один из дронов пытался напасть на объект ядерной энергетики. А в Нижегородской области произошло возгорание на предприятии Кстовской промзоны после падения обломков беспилотника.

Над Брянской областью сбили свыше 20 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины, среди которых были реактивные.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее сообщалось, что Германия передаст Украине дроны с искусственным интеллектом.

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Атаки БПЛА на Россию
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