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Германия передаст Украине дроны с искусственным интеллектом

Германия передаст Украине ударные беспилотники с искусственным интеллектом НХ-2

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Inna Varenytsia/REUTERS

Немецкая компания Helsing, базирующаяся в Мюнхене, наладила для Украины массовое производство беспилотных летательных аппаратов НХ-2, управляемых искусственным интеллектом. Об этом сообщает издание Frankfurter Allgemeine Zeitung.

С января 2025 года компания планирует ежемесячно выпускать тысячу дронов. Контракт о поставках с Украиной был подписан еще в сентябре.

На сайте Helsing сообщается, что беспилотник имеет X-образное крыло, кумулятивную или фугасно-проникающую броню. Дрон весит 12 кг, его скорость при полете достигает 220 км в час. Дрон способен преодолевать расстояние в 100 км.

Но главная особенность беспилотника — программное обеспечение с искусственным интеллектом. Дрон способен изучать местность, устанавливать свое местонахождение без GPS-навигации, самостоятельно выбирать и уничтожать цель.

2 декабря Германия анонсировала новый пакет военной помощи для ВСУ на €650 млн. В него войдут системы противовоздушной обороны IRIS-T, танки Leopard-1, разведывательные и ударные беспилотники.

Ранее в России создали систему защиты важных объектов от атак беспилотников.

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