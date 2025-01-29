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Над Брянской областью уничтожили свыше 20 дронов, включая реактивные

Богомаз: Над Брянской областью сбили 26 беспилотников, включая реактивные
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Станислав Красильников/РИА Новости

Над Брянской областью сбили свыше 20 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины, среди которых были реактивные. Об этом заявил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

«Враг предпринял очередную попытку массированной атаки по территории нашей области. Силами ПВО Министерства обороны РФ перехвачено и уничтожено 26 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, в том числе три реактивных», — говорится в сообщении, опубликованном в 2:15 по московскому времени.

Богомаз подчеркнул, что обошлось без пострадавших. В настоящее время экстренные и оперативные службы занимаются обследованием территорий.

Незадолго до этого губернатор Смоленской области Василий Анохин сообщил, что регион подвергся массированной атаке БПЛА, один из дронов пытался напасть на объект ядерной энергетики. Средства противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы занимаются уничтожением беспилотников, уточнил глава региона.

Кроме того, в Нижегородской области на предприятии Кстовской промзоны после падения обломков БПЛА произошло возгорание. По информации губернатора Глеба Никитина, никто не пострадал.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее глава ФСБ рассказал, куда Киев целится беспилотниками.

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Атаки БПЛА на Россию
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