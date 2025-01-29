Жителей Татарстана предупредили об опасности атаки БПЛА

На территории Татарстана объявлена угроза атаки беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщается в приложении МЧС России.

«Опасность атаки беспилотными воздушными судами. Будьте бдительны», — говорится в сообщении.

Незадолго до этого о возможной атаке дронов предупредили жителей Самарской и Тамбовской областей.

Накануне Минобороны России сообщило, что более чем за два часа над двумя российскими регионами сбили три украинских беспилотника. По данным ведомства, с 8:15 до 10:40 мск дежурные средства ПВО уничтожили один беспилотник над территорией Брянской области и два — над Белгородской областью.

Утром 28 января средства противовоздушной и радиоэлектронной борьбы также сбили несколько беспилотных летательных аппаратов ВСУ в Смоленске. Губернатор Василий Анохин сообщал, что никто не пострадал, разрушений инфраструктуры не зафиксировано.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее момент попадания беспилотника в многоэтажный дом в Казани попал на видео.