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В Смоленской области беспилотник попытался атаковать объект ядерной энергетики

Анохин: под Смоленском дрон попытался атаковать объект ядерной энергетики
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Министерство обороны РФ

Смоленская область подверглась массированной атаке беспилотных летательных аппаратов, один из дронов пытался напасть на объект ядерной энергетики. Об этом заявил губернатор региона Василий Анохин в своем Telegram-канале.

«По предварительной информации, один из беспилотников сбит в ходе попытки нападения на объект ядерной энергетики», — говорится в сообщении, опубликованном в 1:39 по московскому времени.

Анохин рассказал, что дроны также атаковали гражданские объекты. Сейчас средства противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы занимаются уничтожением беспилотников, уточнил глава региона. По словам Анохина, обошлось без пострадавших и разрушений.

Губернатор призвал местных жителей сохранять спокойствие, избегать открытых пространств и не снимать действия сил ПВО.

Незадолго до этого сообщалось, что над Тверской областью областью сбили шесть дронов Вооруженных сил Украины. Кроме того, в районе Андреаполя в Тверской области сбили еще несколько беспилотников.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее глава ФСБ рассказал, куда Киев целится беспилотниками.

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Атаки БПЛА на Россию
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