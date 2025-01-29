В Смоленской области беспилотник попытался атаковать объект ядерной энергетики

Смоленская область подверглась массированной атаке беспилотных летательных аппаратов, один из дронов пытался напасть на объект ядерной энергетики. Об этом заявил губернатор региона Василий Анохин в своем Telegram-канале.

«По предварительной информации, один из беспилотников сбит в ходе попытки нападения на объект ядерной энергетики», — говорится в сообщении, опубликованном в 1:39 по московскому времени.

Анохин рассказал, что дроны также атаковали гражданские объекты. Сейчас средства противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы занимаются уничтожением беспилотников, уточнил глава региона. По словам Анохина, обошлось без пострадавших и разрушений.

Губернатор призвал местных жителей сохранять спокойствие, избегать открытых пространств и не снимать действия сил ПВО.

Незадолго до этого сообщалось, что над Тверской областью областью сбили шесть дронов Вооруженных сил Украины. Кроме того, в районе Андреаполя в Тверской области сбили еще несколько беспилотников.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее глава ФСБ рассказал, куда Киев целится беспилотниками.