В Нижегородской области произошел пожар на заводе после падения обломков дрона

В Нижегородской области на предприятии Кстовской промзоны после падения обломков беспилотного летательного аппарата произошло возгорание. Об этом заявил губернатор региона Глеб Никитин в своем Telegram-канале.

«В результате отражения атаки БПЛА на территорию одного из предприятий Кстовской промзоны упали обломки беспилотника. Ликвидацией возгорания сейчас занимаются пожарные», — говорится в сообщении, опубликованном в 2:00 по московскому времени.

По предварительной информации, обошлось без пострадавших, добавил Никитин.

Незадолго до этого губернатор Смоленской области Василий Анохин сообщил, что регион подвергся массированной атаке беспилотных летательных аппаратов, один из дронов пытался напасть на объект ядерной энергетики. Средства противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы занимаются уничтожением беспилотников, уточнил глава региона. По словам Анохина, обошлось без пострадавших и разрушений.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее сообщалось, что Германия передаст Украине дроны с искусственным интеллектом.