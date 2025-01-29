В аэропорту Казани сняли ограничения на прием и выпуск самолетов

В аэропорту Казани сняли ранее введенные временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом сообщается в Telegram-канале пресс-секретаря Росавиации Артема Кореняко.

В заявлении отмечается, что временные ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.

В период действия ограничений три летевших в Казань самолета приземлились на запасных аэродромах.

29 января сообщалось, что временные ограничения на работу международного аэропорта Казань имени Габдуллы Тукая введены с 00:55 мск.

26 января в аэропортах Казани и Ижевска были введены временные ограничения.

Ранним утром 24 января сообщалось, что были введены временные ограничения на работу аэропортов Казани, Нижнекамска, Пензы, а также Самары и Саратова. Как сообщил Кореняко, временные ограничения на полеты также были введены в аэропорту Внуково после того, как аналогичные ограничения были объявлены в аэропортах Домодедово и Жуковский на юго-востоке Москвы.

Ранее в российском аэропорту задержали 23 рейса из-за ограничений на полеты.