Во всех районах Великой Новоселки подняли флаги России

Российское Минобороны опубликовало в Telegram-канале видео, на котором военные устанавливают флаг РФ на крышах поврежденных зданий в поселке Великая Новоселка в Донецкой народной республике.

В ведомстве отметили, что населенный пункт перешел под контроль российских военных благодаря действиям подразделений 5-й гвардейской отдельной танковой бригады 36-й армии и 40-й гвардейской бригады морской пехоты группировки «Восток». После этого во всех районах поселка подняли российские флаги.

26 января в МО сообщили, что Великая Новоселка освобождена. Она является последним крупным рубежом украинской армии на Южно-Донецком направлении.

Накануне сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов сообщил, что гарнизон ВСУ в Великой Новоселке рассечен и блокирован. По его словам, ВС РФ вели зачистку зданий, подвальных помещений и опорных пунктов украинской армии. 26 января министр обороны России Андрей Белоусов поздравил российских танкистов и пехотинцев со взятием населенного пункта.

Ранее ВС России выдвинули ультиматум украинским военным в Великой Новоселке.