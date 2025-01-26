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Белоусов поздравил российских военных со взятием Великой Новоселки в ДНР

Белоусов поздравил бойцов «Востока» с освобождением Великой Новоселки в ДНР
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Григорий Сысоев/РИА Новости

Министр обороны РФ Андрей Белоусов поздравил российских танкистов и пехотинцев с освобождением Великой Новоселки в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Поздравления направлены командованию и личному составу 5-й гвардейской отдельной танковой бригады 36-й армии и 40-й гвардейской бригады морской пехоты группировки войск «Восток».

«За успешное выполнение боевых задач при освобождении населенного пункта Великая Новоселка», — отмечается в сообщении.

Накануне сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов сообщил, что гарнизон Вооруженных сил Украины в Великой Новоселке рассечен и блокирован. Он отметил, что российские бойцы ведут зачистку зданий, подвальных помещений, а также опорных пунктов украинской армии.

11 января Белоусов поздравил командование и личный состав 74-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады со взятием поселка городского типа Шевченко в ДНР. По словам министра, после освобождения населенного пункта более шести тысяч военнослужащих соединения были награждены государственными наградами и ведомственными знаками отличия.

Ранее российские силовики рассказали о положении ВСУ на границе с Днепропетровской областью.

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