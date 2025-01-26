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Войска РФ освободили Великую Новоселку

Минобороны РФ сообщило об освобождении Великой Новоселки в ДНР
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МВД по ДНР

Российские войска освободили поселок городского типа Великая Новоселка в Донецкой народной республике. Об этом сообщает Минобороны России в своем Telegram-канале.

Как рассказали в МО, при взятии населенного пункта отличились подразделения 5-й гвардейской отдельной танковой бригады 36-й Армии и 40-й гвардейской бригады морской пехоты группировки войск «Восток».

Накануне, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов говорил, что гарнизон ВСУ в Великой Новоселке рассечен и блокирован. Он тогда отмечал, что бойцы РФ ведут зачистку зданий, подвальных помещений, а также опорных пунктов украинской армии.

До этого на одном из зданий в центре поселка был установлен российский флаг. Отмечалось, что Великая Новоселка является последним крупным рубежом украинской армии на Южно-Донецком направлении.

По данным источника в российских силовых структурах, силы ВСУ а границе с Днепропетровской областью совсем истощены.

Ранее военный эксперт сообщил о тяжелых боях на западе ЛНР.

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