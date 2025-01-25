Рогов заявил, что гарнизон ВСУ в Великой Новоселке рассечен и блокирован

Украинский гарнизон в поселке Великая Новоселка рассечен на две части и блокирован с двух сторон. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на председателя комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседателя координационного совета по интеграции новых регионов Владимира Рогова.

«Гарнизон противника рассечен и блокирован в южной и северной части поселка», — сказал он.

По его данным, российские войска в населенном пункте ведут зачистку зданий, подвальных помещений, а также опорных пунктов украинской армии.

Рогов добавил, что огневую поддержку российских штурмовых подразделений обеспечивают расчеты реактивной и ствольной артиллерии, а также операторы дронов.

22 января председатель комиссии Общественной палаты заявлял, что ВСУ начали эвакуацию гарнизона из поселка.

До этого швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung сообщала, что ситуация для ВСУ в последние дни резко ухудшилась в Великой Новоселке, Часове Яре и Покровске.

Ранее австрийский полковник заявил, что у ВСУ все меньше времени для изменения ситуации.