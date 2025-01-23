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ВС России выдвинули украинским военным в Великой Новоселке ультиматум

Кимаковский: оказавшейся в котле бригаде ВСУ выдвинули ультиматум о сдаче
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Станислав Красильников/РИА Новости

Командование российской группировки войск выдвинуло ультиматум о сдаче в плен 110-й бригаде ВСУ, находящейся в поселке Великая Новоселка Донецкой народной республики. Об этом заявил советник главы ДНР Игорь Кимаковский в эфире телеканала «Россия 24».

«Командование нашей группировки уже представило ультиматум 110-й бригаде украинских вооруженных сил относительно сдачи», — уточнил он.

По словам советника, на протяжении нескольких дней в поселке не осталось сплошной обороны противника. Идет лишь локальное сопротивление, преимущественно на севере населенного пункта. Несмотря на это, руководство ВСУ отдает приказы об удерживании занятых позиций.

«Таким образом, вооруженное формирование Украины и командование в первую очередь обрекает гарнизон в Великой Новоселке фактически на уничтожение», — отметил Кимаковский.

Сегодня сообщалось, что в Великой Новоселке на юге ДНР были окружены около 1,5 тысячи украинских солдат и иностранных наемников ВСУ. По данным Mash, подразделения группировки российских войск «Восток» замкнули кольцо вокруг населенного пункта в районе реки Кашлагач.

Ранее Минобороны РФ рассказало о потерях ВСУ на Южно-Донецком направлении.

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