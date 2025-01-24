В Тульской области начался ландшафтный пожар из-за падения БПЛА

В Тульской области загорелась сухая трава из-за падения дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев в своем Telegram-канале.

«К настоящему моменту один БПЛА подавлен средствами РЭБ. При падении в поле произошло возгорание сухой травы.

Разрушений и пострадавших нет», — рассказал чиновник.

Жителей региона призывают сохранять спокойствие.

18 января Миляев сообщил об уничтожении пяти дронов над Тульской областью.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

В мае 2023 года дрон взорвался над Сенатским дворцом в Кремле, неоднократно БПЛА попадали в здания делового центра «Москва-Сити». Целями также часто становятся приграничные Брянская, Белгородская и Курская области и республика Крым. 30 августа 2023 года дроны атаковали аэропорт Пскова, в результате чего загорелись военно-транспортные самолеты Ил-76.

В ночь на 1 сентября 2024 года силы ПВО сбили 158 дронов ВСУ над регионами России. Эта атака стала самой массовой за всю историю конфликта. Больше всего беспилотников — 46 — прилетело в Курскую область.

Ранее в Туле загорелся военный госпиталь.