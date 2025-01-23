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В России могут запретить фото- и видеосъемку объектов ПВО

«Известия»: в России планируют запрет фото- и видеосъемки объектов ПВО
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Евгений Биятов/РИА Новости

В России могут запретить фото- и видеосъемку объектов противовоздушной обороны (ПВО). Об этом со ссылкой на документ, принятый правительственной комиссией по профилактике правонарушений, сообщает газета «Известия».

Комиссия порекомендовала министерству обороны и заинтересованным органам государственной власти разработать запрет на фото- и видеосъемку средств ПВО, другой военной инфраструктуры, а также установить административную ответственность за его нарушение.

Инициатива правительственной комиссии получила одобрение в профильных комитетах Госдумы. Депутат Анатолий Выборный подчеркнул, что публикация в интернете фото- и видеоматериалов с мест отражения атаки дронов облегчают задачу противнику по вычислению траектории и корректировке ударов. Он отметил, что необходимо запретить такую фото- и видеосъемку на всей территории Росии.

Первый заместитель председателя комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Ющенко заявил, что у россиян сегодня большая вседозволенность на фото- и видеосъемки. Введение же нового запрета никак не коснется конституционных прав граждан на свободу искать, получать и передавать информацию.

19 сентября сообщалось, что в Калужской области ввели штрафы за публикацию кадров с дронами в СМИ и соцсетях.

Ранее москвича задержали за съемку позиций ПВО на телефон.

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