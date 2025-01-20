Глава ДНР Пушилин: ВСУ взорвали шахту в Белицком при отступлении

ВСУ во время отступления под Красноармейском взорвали шахту «Белицкая», заявил глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия-24».

«Противник не считал и не считает [ДНР] своей землей и старается нанести ущерб, уже отступая из населенных пунктов. У нас есть информация, что шахта в населенном пункте Белицкое под Красноармейском была взорвана», — прокомментировал Пушилин.

Глава ДНР высказал мнение о том, что ВСУ наносят ущерб, чтобы российским властям было труднее восстановить промышленную инфраструктуру и оказывать населению гуманитарную помощь.

Также сообщалось, что в Красноармейском (Покровском) районе украинские боевики предприняли крайние меры: взорвали одно из крупнейших угледобывающих предприятий страны — шахту в Покровске, специализировавшуюся на добыче коксующегося угля.

До этого стало известно о взрывах в подконтрольном ВСУ Херсоне.

В январе в Днепропетровской области Украины получили повреждения завод, административное здание и объект инфраструктуры. В подконтрольной Вооруженным силам Украины части Запорожской области обнаружили повреждения на объектах инфраструктуры.

Ранее в Кремле напомнили о позиции России по Украине.