В Днепропетровской области Украины повреждено админздание

Украинские власти сообщили о повреждении админздания и завода под Днепром

В Днепропетровской области Украины за сутки получили повреждения завод, административное здание и объект инфраструктуры. Об этом рассказал в своем Telegram-канале глава областного совета Николай Лукашук.

Поврежденный объект инфраструктуры находится в Криворожском районе, административное здание — в Синельниковском районе области, после взрыва в нем произошел пожар. Другие детали не приводятся.

До этого военный эксперт Глазунов допустил начало боев в Днепропетровской области.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Всего, по данным Минобороны РФ, ВКС России нанесли более 1,5 тысячи ударов дронами и высокоточным оружием по военным объектам на Украине в 2024 году.

Ранее житель Гатчины рассказал о взрывах на заводе ацетона.