Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Кремле напомнили о позиции России по Украине

Песков заявил, что РФ сохраняет свою неоднократно озвученную позицию по Украине
close
Marcos Brindicci/Reuters

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга напомнил о переговорной позиции российской стороны в конфликте на Украине.

«Переговорная позиция России хорошо всем известна. В том, что касается конфликта вокруг Украины, наша позиция последовательна, предельно четка, ее неоднократно излагал президент. Здесь полная последовательность сохраняется», — сказал представитель Кремля.

10 января Трамп заявил, что Путин заинтересован во встрече с ним, и подготовка к ней уже ведется. Темой станет завершение конфликта на Украине, но переговоры состоятся только после его инаугурации 20 января. Российский лидер до этого говорил, что согласен на такую встречу.

В июне прошлого года Путин заявлял, что для начала российско-украинских мирных переговоров Украина должна вывести свои войска с территорий ДНР, ЛНР и Херсонской и Запорожской областей. Российский лидер подчеркнул, что боевые действия прекратятся сразу же после согласия украинской стороны на это условие. Кроме того, Киев должен официально объявить об отказе от планов вступления в НАТО.

Ранее в Совфеде заверили, что Трамп и Путин обязательно встретятся.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами