В Кремле напомнили о позиции России по Украине

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга напомнил о переговорной позиции российской стороны в конфликте на Украине.

«Переговорная позиция России хорошо всем известна. В том, что касается конфликта вокруг Украины, наша позиция последовательна, предельно четка, ее неоднократно излагал президент. Здесь полная последовательность сохраняется», — сказал представитель Кремля.

10 января Трамп заявил, что Путин заинтересован во встрече с ним, и подготовка к ней уже ведется. Темой станет завершение конфликта на Украине, но переговоры состоятся только после его инаугурации 20 января. Российский лидер до этого говорил, что согласен на такую встречу.

В июне прошлого года Путин заявлял, что для начала российско-украинских мирных переговоров Украина должна вывести свои войска с территорий ДНР, ЛНР и Херсонской и Запорожской областей. Российский лидер подчеркнул, что боевые действия прекратятся сразу же после согласия украинской стороны на это условие. Кроме того, Киев должен официально объявить об отказе от планов вступления в НАТО.

Ранее в Совфеде заверили, что Трамп и Путин обязательно встретятся.