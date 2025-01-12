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Стало известно о взрывах в подконтрольном ВСУ городе Херсоне

В подконтрольном ВСУ Херсоне прозвучали взрывы
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РИА Новости

Утром в воскресенье в подконтрольном ВСУ городе Херсоне прозвучали взрывы. Об этом сообщил украинский телеканал «Общественное».

Где конкретно зафиксировали взрывы, корреспонденты не уточнили.

По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в подконтрольной Киеву части Херсонской области не объявляли воздушную тревогу.

Накануне в Днепропетровской области Украины получили повреждения завод, административное здание и объект инфраструктуры. Также в подконтрольной Вооруженным силам Украины части Запорожской области обнаружили повреждения на объектах инфраструктуры.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Всего, по данным Минобороны РФ, ВКС России нанесли более 1,5 тысячи ударов дронами и высокоточным оружием по военным объектам на Украине в 2024 году.

Ранее в Кремле напомнили о позиции России по Украине.

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