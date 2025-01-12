В подконтрольной Вооруженным силам Украины части Запорожской области обнаружили повреждения на объектах инфраструктуры. Об этом сообщил в своем Telegram-канале назначенный Киевом глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров.

По его словам, за сутки в регионе зафиксировали около 330 взрывов. При этом чиновник не стал уточнять, какие именно объекты получили повреждения, а также не раскрыл другие подробности инцидентов.

8 января Федоров сообщил, что несколько объектов инфраструктуры получили повреждения на подконтрольной ВСУ территории Запорожской области. По его информации, за сутки нанесли всего 426 ударов.

10 января в подконтрольном Украине Херсоне случились взрывы. Согласно информации онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны, тревога в регионе не объявлялась.

Позже украинский телеканал «Мы — Украина» сообщил, что в подконтрольной Украине части Херсонской области нашли повреждения на объектах критической инфраструктуры. О каких именно объектах шла речь, корреспонденты не уточнили.

Ранее в Кремле напомнили о позиции России по Украине.