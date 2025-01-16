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ВСУ взорвали шахту в Покровске

New York Times: ВСУ взорвали шахту в Покровске, чтобы она не досталась России
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Станислав Красильников/РИА Новости

В условиях опасений по поводу продвижения российских войск в Красноармейском (Покровском) районе украинские боевики предприняли крайние меры. Об этом сообщает The New York Times (NYT).

По информации издания, они взорвали одно из крупнейших угледобывающих предприятий страны — шахту в Покровске, специализировавшуюся на добыче коксующегося угля. Эта шахта была единственной находящейся под контролем Киева и ее продукция имела стратегическое значение для экономики Украины, так как от кокса напрямую зависит металлургическая отрасль, являющаяся второй по значимости в стране.

В результате разрушения шахты Украина потеряет не только значительные доходы от экспорта, но и ресурс для производства стали, что отрицательно скажется на поставках техники и боеприпасов для вооруженных сил.

По данным работников шахты, украинские военные заложили взрывчатку в подземные тоннели еще и для того, чтобы предотвратить их использование российскими штурмовиками для наступательных действий.

15 января The New York Times писало, что закрытие шахты по добыче коксующегося угля в Красноармейске станет серьезным ударом для экономики Украины

Ранее Пушилин оценил состояние шахт на освобождаемых территориях в ДНР.

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