Зеленский рассказал, с кем обсуждал размещение иностранных войск на Украине

Правительство Украины обсуждало идею размещения иностранных войск на территории государства с Францией, Великобританией, Польшей и странами Балтии. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский, передает Reuters.

До этого газета Telegraph сообщала, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эмманюэль Макрон тайно обсуждали отправку войск двух стран на Украину. Как говорится в публикации, детали соответствующих переговоров держатся в секрете.

Позже глава минобороны Швеции Пол Йонсон заявил, что на Украине присутствуют представители управления материально-технического снабжения ведомства. Он не исключил возможность обучения солдат ВСУ на украинской территории.

15 января газета Financial Times сообщила, что европейские страны не в состоянии направить миротворцев на Украину, так как они активно участвуют в конфликте, предоставляя финансовую поддержку. Автор материала подчеркивает, что сама идея развертывания европейских войск является крайне проблематичной.

Ранее Латвия заявила о неготовности НАТО воевать на Украине.