Глава МИД Латвии Браже: войска НАТО не готовы участвовать в боях на Украине

Войска НАТО не готовы принимать участие в боевых действиях на Украине. Об этом заявила министр иностранных дел Латвии Байба Браже интервью украинскому изданию The Kyiv Independent.

По ее словам, в настоящий момент Североатлантический альянс главным образом сосредоточен на оказании поддержки Украине в рамках ее самообороны.

Дипломат подчеркнула, что возможное присутствие войск Европейского союза на территории Украины может лишь усугубить конфликт.

До этого британская газета Telegraph узнала, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон тайно обсуждают отправку войск двух стран на Украину. По информации источников, британский премьер «еще не полностью» склоняется к этой инициативе, в то время как французский лидер продолжает продвигать эту идею.

В июне прошлого года президент России Владимир Путин заявил, что для начала российско-украинских мирных переговоров и прекращения огня Украина должна вывести свои войска с территорий ДНР, ЛНР и Херсонской и Запорожской областей. От Киева также потребовали официально объявить об отказе вступать в НАТО.

Ранее Зеленский сообщил, что обсудил с Макроном развертывание войск западных стран на Украине.