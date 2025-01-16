Стало известно о тайном обсуждении Британией и Францией отправки войск на Украину

Telegraph: Британия и Франция тайно обсуждают отправку своих войск на Украину

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон тайно обсуждают отправку войск двух стран на Украину. Об этом пишет газета Telegraph, ссылаясь на источники в правительстве Соединенного Королевства.

«Стармер и Макрон обсуждают отправку своих солдат на Украину в качестве миротворческих сил после заключения любой сделки по прекращению конфликта», — сказано в статье.

Как говорится в публикации, детали соответствующих переговоров держатся в секрете. По информации источников, британский премьер «еще не полностью» склоняется к инициативе отправки военных на Украину, в то время как французский лидер продолжает продвигать эту идею.

На этой неделе украинский президент Владимир Зеленский сообщил, что обсудил с Макроном развертывание войск западных стран на Украине.

В январе министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что республика не рассматривает возможность отправки миротворческих сил на Украину.

Ранее в Германии назвали три сценария завершения конфликта на Украине.