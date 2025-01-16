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В Швеции заявили о присутствии своих военных на Украине

Глава Минобороны Йонсон: представители МО Швеции находятся на Украине
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Global Look Press

На Украине присутствуют представители управления материально-технического снабжения Министерства обороны Швеции. Об этом заявил глава шведского оборонного ведомства Пол Йонсон в интервью The Kyiv Independent.

Глава Минобороны Швеции не исключил возможность обучения солдат ВСУ на украинской территории.

«Мы думаем, что будет хорошо, если мы сможем прийти к единству по вопросу обучения украинских солдат на территории Украины. Это сейчас является темой для обсуждения по всей Европе», — сказал Йонсон.

До этого газета Telegraph выяснила, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон тайно обсуждают отправку войск двух стран на Украину. Издание отмечало, что британский премьер «еще не полностью» склоняется к этой идее, тогда как французский лидер «продолжает продвигать эту идею».

На этой неделе украинский президент Владимир Зеленский сообщил, что обсудил с Макроном развертывание войск западных стран на Украине.

В январе министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что республика не рассматривает возможность отправки миротворческих сил на Украину.

Ранее экс-военный заявил, что армию Украины снабжают взрывоопасным оружием.

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